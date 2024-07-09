Сегодняшняя подборка игр от Games 24 включает в себя проекты, которые не только будут способны пощекотать вам нервы, но и заинтересуют своей глубокой историей и загадочными поворотами сюжета.

Soma

Soma – это survival horror от первого лица с головоломками и врагами за каждым углом. Вы играете за Саймона Джаррета, который выжил в автокатастрофе и должен пройти экспериментальное сканирование мозга. Во время сканирования Саймон внезапно просыпается внутри подводного объекта PATHOS-II. Отсюда начинается постоянная борьба за выживание, где единственным выходом порой является убегать или прятаться.

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Это не новая игра: она вышла еще в 2015 году для PS4, Xbox One и ПК. Но и сегодня она чувствуется хорошо и имеет неплохую графику.

Смотрите трейлер Soma: видео

Inscryption

Inscryption – это карточная игра с головоломками, таинственными видеокассетами, на которых реальный футаж показывает жуткие события, и многочисленными загадками, которые будут стоять на пути к раскрытию страшной правды. Эта игра как минимум дважды выдернет ковер из-под ваших ног.

По сюжету разработчик игр обнаруживает старую карточную игру и с этого момента кто-то начинает его преследовать.

Создавайте свою колоду, все больше приближаясь к таинственной хижине.

У вас есть две жизни, прежде чем кто-то неизвестный заберет вашу душу.

Игрок имеет возможность улучшать свою колоду по мере продвижения и побеждать более крупных боссов. Но не спешите привыкать к одной механике. Ведь впереди есть два крутых геймплейных поворота.

Игровой процесс Inscryption: видео

Iron Lung

Эта игра имеет весьма загадочную предысторию. Вместо того, чтобы быть казненным за свои преступления, вы будете приговорены к путешествию глубоко под кровавым морем в надежде ответить на вопрос, куда внезапно исчезла Вселенная.

Что сейчас происходит с человечеством? Сколько времени у людей есть до того, как все умрут с голоду? И самое главное, что именно скрывается в океане крови, пока Вселенная пустеет? Вам придется принять вызов, если вы хотите все это понять, и даже тогда останется еще больше вопросов.

Игровой процесс Iron Lung: видео

Хотя игра вышла в 2022 году, она намеренно сделана в стиле старых игр начала 2000-х, с грубой графикой и плохими текстурами. Обозреватели называли ее одной из самых тревожных игр в жанре.

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Layers Of Fear

Эта игра имеет несколько частей, а также ремейки первых двух игр серии со всеми их DLC. Все они предлагают разные истории, но рассказывают их похожим образом. Обычно вы исследуете жуткие места от первого лица и находите предметы, которые раскрывают больше о вашем персонаже или вещи, связанные с ним.

Пока вы будете бродить по локациям, Сама игра также будет играть с вами, а точнее с вашим сознанием, незаметно передвигая предметы, запутывая вам путь и сбивая вас всеми возможными способами. Это прекрасный экземпляр психологического ужаса.

Трейлер Layers Of Fear 2: видео

Bendy and the Ink Machine

Bendy and the Ink Machine выглядит как старый мультфильм про Микки Мауса, но он гораздо более зловещий. Вы играете за аниматора по имени Генри Стайн, которого бывший босс приглашает в свою старую студию.

Пока что это звучит хорошо, но когда он попадает туда, то понимает, что студия отличается от того, что он знал раньше: теперь здесь за ним гоняются кровожадные мультяшные персонажи.

На протяжении пяти глав игры вы узнаете больше о том, что произошло с этим местом, и тайна постепенно распутывается. Это создает интересную историю в уникальной игре с оригинальной рисовкой.

Игровой процесс Bendy and the Ink Machine: видео