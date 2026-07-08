Обіцянки на мільйон та десятиліття тиші

У 2013 році ігрова спільнота з ентузіазмом зустріла анонс Project Phoenix – амбітної японської рольової гри (JRPG) з елементами стратегії в реальному часі. Проєкт обіцяв об'єднати зусилля ветеранів індустрії, які працювали над такими хітами, як Final Fantasy, The Elder Scrolls: Skyrim та Diablo. Очікування були настільки високими, що замість необхідних 100 тисяч доларів розробники зібрали понад 1 мільйон доларів від 15 800 бекерів, пише GamesRadar.

Проте початковий реліз, запланований на середину 2015 року, так і не відбувся, а після 2019 року студія повністю припинила будь-яку комунікацію, залишивши донорів у повній невідомості.

Директор гри Хіроакі Юра нарешті вийшов на зв'язок, щоб пояснити причини цієї катастрофічної затримки.

Минуло сім років з моменту мого останнього оновлення. Я не збираюся щось пом'якшувати або ховати глибше на сторінці,

– прокоментував директор гри Хіроакі Юра.

Він визнав, що його недосвідченість як керівника великого проєкту стала головним фактором провалу. За словами Юри, він переоцінив свої можливості та надто сильно покладався на одну ключову людину – британського програміста Девіда Кларка. Кларк мав приєднатися до команди після завершення роботи над грою Ori and the Blind Forest, але через успіх останньої він залишився працювати над сиквелом для Xbox, що залишило Project Phoenix без головного технічного спеціаліста на роки.

Окрім технічних труднощів, проєкт зіткнувся з фінансовими реаліями, які відрізнялися від публічних цифр. Хоча на Kickstarter зафіксували суму в понад 1 мільйон доларів, фактично команда отримала близько 800 тисяч доларів через комісії платформи та велику кількість відхилених платежів за кредитними картками. Значну частину цих коштів витратили на ранні етапи: дизайн персонажів, моделі, сценарій і музику від легендарного композитора Нобуо Уемацу.

Робота триває, але коли ж вийде гра?

Попри роки мовчання, Юра стверджує, що робота над грою триває. Зараз її фінансування здійснюють коштом інших бізнесів директора – компаній Safehouse Inc, Whistler та Area 35, які він створив за цей час.

Нова команда розробників налічує понад 30 фахівців, серед яких колишній провідний сценарист Overwatch Майкл Чу та художник Erasmus Brosdau, який працював у Crytek. Разом з оновленням автори представили кілька прототипних кадрів гри, хоча й визнали, що вони ще далекі від фінальної якості.



Зображення, що показує нам одну з локацій майбутньої гри / Зображення CIA, Inc.

Найбільшим потрясінням для спільноти стала нова дата завершення розробки. Юра встановив дедлайн на кінець 2031 року, що означає 18-річний цикл виробництва з моменту збору коштів. Він пояснив такий довгий термін бажанням бути реалістом і не давати обіцянок, які він знову не зможе виконати.

Розробники планують запустити сервер у Discord для прозорішої комунікації з тими, хто все ще чекає на гру. Попри потік критики та втрачену довіру, Юра сподівається повернути прихильність гравців якісним продуктом, хоча й зазначає, що Project Phoenix стане його останньою участю у краудфандингових кампаніях.