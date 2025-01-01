Як це було

Шейн Каннінг працює над японською грою KEMURI від незалежної студії UNSEEN. Проєкт усе ще перебуває на ранніх стадіях розробки, і саме цим фактом розробник вирішив скористатися, щоб запросити свою партнерку в офіс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Суть ідеї була в тому, щоб покликати дівчину до студії для начебто незалежної оцінки ігрового процесу. Каннінг спроєктував територію, розставив по місцях NPC й організував ідеальну пропозицію за допомогою персонажів.

Дівчина на ім'я Макіко погодилася записати свою реакцію на камеру, нібито для того, щоб розробники розуміли, які емоції викликає демоверсія гри. Вона почала керувати своїм персонажем, досліджувати територію й незабаром натрапила на ключового NPC, який буквально змінив її життя.

Підійшовши до одного з персонажів і розпочавши взаємодію з ним, віртуальна модель виконала рух, схожий на кидок чогось прямо в екран. У цей момент Шейн Каннінг "зловив" це у реальному житті перед монітором. Розкривши руку, він показав Макіко обручку й зізнався у коханні, а відразу після цього запропонував одружитися.

"Ти вийдеш за мене?" – запитав Каннінг у цей момент перед усією студією.

"Звичайно!" – відповіла Макіко, коли феєрверки почали вибухати на екрані в грі.

Дивіться, як Шейн Каннінг робив пропозицію своїй дівчині Макіко: відео

Генеральний директор студії згодом сказав: "Шейн працював над цим, тому й повертався додому пізно". Очевидно, що зусилля окупилися: пара тепер заручена і збирається одружитися.