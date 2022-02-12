Просто як у фільмі: з'явилася модифікація, що міняє головного героя Sifu на Джона Віка

Брутальні бійки із Sifu надихнули геймера на розробку модифікації, що міняє зовнішність головного героя на одного з найпопулярніших персонажів бойовиків останнього десятиліття.

Бійки у Sifu це свого роду мистецтво. Парування, ухилення, спеціальні удари та звичайні атаки гармонійно поєднуються один з одним та виглядають як специфічна хореографія.

Неймовірна майстерність 40 хвилин та жодної смерті: геймер поділився рекордним проходженням Sifu

Окрім цього, розробники подбали про те, щоб картинка, яку геймер бачить на екрані була досить кінематографічною. Саме ця особливість надихнула одного з гравців додати в новинку відомого персонажа бойовиків – кілера у виконанні легендарного Кіану Рівза.

У одній з частин франшизи "Джон Вік" є сцена, де головний герой веде сутичку у людному нічному клубі. На диво, один із рівнів Sifu дуже нагадує саме цей фрагмент кінофільму, включно з яскравим клубним освітленням та електронною музикою, що грає на задньому плані.

Джон Вік у Sifu



Джон Вік, відомий своїми навичками стильного, якщо так можна сказати, рукопашного бою та головний герой Sifu надзвичайно схожі й це легко помітити.

Можливо саме тому в локаціях гри моделька Віка почувається як риба у воді, навіть без вогнепальної зброї, яка здавалося б є невіднятним атрибутом "Баби Яги".

що Sifu доступна на PC, PlayStation 5 та PlayStation 4.