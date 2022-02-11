Деякі геймери обожнюють складні проєкти. Нещодавня новинка Sifu якраз з таких, проте її реліз ще не встиг толком "охолонути" як знайшовся відчайдух, який примудрився завершити її усього за 40 хвилин.

До теми Дуже складна відеогра: у мережі з'явилися оцінки кунг-фу бойовика Sifu

Розроблена студією Sloclap, Sifu в чомусь повторює відомі блокбастери про бойові мистецтва. Основою сюжету є помста відданого учня за свого сенсея, вбитого п'ятіркою майстрів бойових мистецтв.

У розпорядженні гравця понад 150 різних атак, яких головний герой може навчитися протягом гри, при цьому кожна з них наділена своїми сильними сторонами та є частиною різноманітних комбо.

Цікаво, що персонаж гравця має кілька можливостей "воскреснути" після смерті, при цьому постарівши на кілька років, що збільшує його силу, але зменшує запас здоров'я.

Гра виявилася неймовірно складною і деякі фанати навіть започаткували петицію з вимогою ввести в проєкт рівні складності.

Проте не для всіх хардкорність Sifu виявилася проблемою. Геймер та ютубер під ніком Dan Allen Gaming виклав відео у якому, окрім рекордно короткого (на момент написання матеріалу) часу проходження, зумів до того ж здолати усіх опонентів жодного разу не зазнавши поразки.

Рекордне проходження Sifu



Звісно, задля такого результату геймер використав різноманітні "шорткати", проте саме доскональне володіння бойовою системою гри дозволило Аллену стирати в порох своїх ігрових ворогів.

Нагадаємо, що Sifu доступна на PC, PlayStation 5 та PlayStation 4.