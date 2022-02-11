Некоторые геймеры обожают сложные проекты. Недавняя новинка Sifu как раз из таких, однако ее релиз еще не успел толком "остыть" как нашелся мастер, который умудрился завершить ее всего за 40 минут.

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Разработанная студией Sloclap, Sifu в чем-то повторяет известные блокбастеры о боевых искусствах. Основой сюжета является месть преданного ученика за своего сенсея, убитого пятеркой мастеров боевых искусств.

В распоряжении игрока более 150 различных атак, которым главный герой может научиться в течение игры, при этом каждая из них наделена своими сильными сторонами и является частью различных комбо.

Интересно, что персонаж игрока имеет несколько возможностей "воскреснуть" после смерти, при этом состарившись на несколько лет, что увеличивает его силу, но уменьшает запас здоровья.

Игра оказалась невероятно сложной и некоторые фанаты даже положили начало петиции с требованием ввести в проект уровни сложности.

Однако не для всех хардкорность Sifu оказалась проблемой. Геймер и ютубер под ником Dan Allen Gaming выложил видео, в котором, кроме рекордно короткого (на момент написания материала) времени прохождения, сумел к тому же одолеть всех оппонентов ни разу не потерпев поражения.

Рекордное прохождение Sifu



Конечно, для такого результата геймер использовал разнообразные "шорткаты", однако доскональное владение боевой системой игры позволило Аллену стирать в прах своих игровых врагов.

Напомним, что Sifu доступна на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4.