Сегодня ночью состоялся релиз видеоигры Sifu, которую разработала студией Sloclap. Правда, эмбарго на публикацию обзоров спало несколько раньше, поэтому в сети уже можно найти немало соответствующих материалов.

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Например, на агрегаторе рецензий Metacritic полноценную оценку получили две версии видеоигры. Критики, проходившие игру Sifu на PC, оценили ее в 77 баллов из 100 (16 обзоров), а от их коллег из PlayStation 5 она получила 81 балл (59 обзоров). Добавим, что на Opencritic, где нет распределения по платформам, у этой видеоигры сейчас 79 баллов (87 обзоров), а рекомендует ее 81% журналистов.

То есть выходит, что в целом критики довольно сдержанно встретили этот кунг-фу боевик. Представители профильных изданий похвалили игру Sifu за увлекательные и яркие бои, визуальный стиль, продуманный дизайн уровней, разнообразие локаций и динамичный саундтрек.

А вот критикуют новый проект Sloclap из-за невнятной истории, несовершенной системы прогрессии и небольших проблем с камерой. Правда, по мнению большинства критиков, главный минус видеоигры – это очень высокая общая сложность, которую нельзя настраивать.

Наверное, самым спорным элементом Sifu является механика старения, которую одновременно хвалят и критикуют. Некоторые журналисты пишут, что она вносит разнообразие в игровой процесс, а другие считают, что в целом эта система не сильно влияет на геймплей.

Напоследок стоит отметить, что видеоигра Sifu вышла на PC (Epic Games Store), PS5 и PS4. Информация о релизе на консолях Xbox пока не появлялась. Добавим, что на персональных компьютерах базовое издание стоит 569 гривен, а на PlayStation – 1399 гривен.

Трейлер видеоигры Sifu: видео