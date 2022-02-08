Сьогодні вночі відбувся реліз відеогри Sifu, яку розробила студія Sloclap. Щоправда, ембарго на публікацію оглядів спало трохи раніше, а тому в мережі вже можна знайти чимало відповідних матеріалів.

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Наприклад, на агрегаторі рецензій Metacritic повноцінну оцінку отримали дві версії відеогри. Критики, які проходили гру Sifu на PC, оцінили її в 77 балів зі 100 (16 оглядів), а від їхніх колег з PlayStation 5 вона отримала 81 бал (59 оглядів). Додамо, що на Opencritic, де немає розподілу за платформами, у цієї відеогри зараз 79 балів (87 оглядів), а рекомендує її 81% журналістів.

Тобто виходить, що загалом критики досить стримано зустріли цей кунг-фу бойовик. Представники профільних видань похвалили гру Sifu за захопливі та яскраві бої, візуальний стиль, продуманий дизайн рівнів, різноманіття локацій і динамічний саундтрек.

А от критикують новий проєкт Sloclap через невиразну історію, недосконалу систему прогресії та невеликі проблеми з камерою. Щоправда, на думку більшості критиків, головний мінус відеогри – це дуже висока загальна складність, яку не можна налаштовувати.

Напевно, найсуперечливішим елементом Sifu є механіка старіння, яку одночасно хвалять та критикують. Деякі журналісти пишуть, що вона урізноманітнює ігровий процес, а інші вважають, що загалом ця система не дуже й впливає на геймплей.

Наостанок варто відзначити, що відеогра Sifu вийшла на PC (Epic Games Store), PS5 та PS4. Інформація про реліз на консолях Xbox поки не з'являлася. Також додамо, що на персональних комп'ютерах базове видання коштує 569 гривень, а на PlayStation – 1399 гривень.

Трейлер відеогри Sifu: відео