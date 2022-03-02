Протест проти агресії: EA Sports видаляють Росію із FIFA 22 та NHL
Компанія EA Sports рішуче засудила агресію Росії проти України та повідомила про вилучення збірних, символіки та клубів країни окупанта зі своїх ігор.
Санкції проти росіян продовжують виникати у найнеочікуваніших іпостасях. Зокрема, на країну агресора починають тиснути і розробники комп'ютерних ігор.
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Автори всесвітньовідомих спортивних симуляторів NHL та FIFA повідомили про "видалення Росії" зі своїх проєктів. Такою звісткою поділився міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму фейсбуці.
Досить росіянам ховатися від реальності в відеоіграх, доки їхні війська вбивають українців, – додав політик.
Дещо пізніше інформація з'явилася і на офіційних сторінках франшиз. Зокрема, у твітері серії FIFA.
EA Sports солідарна з українським народом та як і багато хто у світі футболу закликає до миру та припинення вторгнення до України, – кажуть у компанії.
Задля підкреслення позиції розробники заявили про видалення з гри збірної Росії з футболу, її символіки та усіх російських команд.
Звернення розробників серії FIFA / зображення з твітеру
У серії NHL окрім кроків зроблених у FIFA видалять також усі команди та збірні Білорусі – країни, причетної до вторгнення в Україну.
Звернення розробників серії NHL / зображення з твітеру
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