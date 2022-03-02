Санкции против россиян продолжают возникать в самых неожиданных ипостасях. В частности, на страну агрессора начинают давить и разработчики компьютерных игр.

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Авторы всемирно известных спортивных симуляторов NHL и FIFA сообщили об "удалении России" из своих проектов. Таким известием поделился министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в своем фейсбуке.

Довольно россиянам прятаться от реальности в видеоиграх, пока их войска убивают украинцев, – добавил политик.

Несколько позже информация появилась и на официальных страницах франшиз. В частности, в твиттере серии FIFA.

EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину, – говорят в компании.

В целях подчеркивания позиции разработчики заявили об удалении из игры сборной России по футболу, ее символики и всех российских команд.

Обращение разработчиков серии FIFA / изображение с твиттера

В серии NHL, кроме шагов сделанных в FIFA, удалят также все команды и сборные Беларуси – страны, причастной к вторжению в Украину.

Обращение разработчиков серии NHL / изображение с твиттера