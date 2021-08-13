Запекле протистояння щурів та жаб: у мережі з'явився геймплейний трейлер відеогри Tails of Iron

Британська студія Odd Bug продовжує знайомити геймерів з грою Tails of Iron. Цього разу розробники показали геймплейний трейлер, а також розповіли чимало цікавого про цей проєкт.

Місяць тому невелика британська студія Odd Bug анонсувала свою нову відеогру з назвою Tails of Iron. Геймерів ця гра дуже зацікавила, а дебютний трейлер одразу ж зібрав майже 300 тисяч переглядів. На цьому розробники не стали зупинятися, а нещодавно поділилися новою інформацією про цей проєкт.

Tails of Iron – це фентезійний рольовий екшн, який намальований від руки. Гравцям потрібно буде відправитися у самісінький центр масштабної війни між щурами та жабами. Останні несподівано вдерлися на чужу територію, а також вбили короля щурів. А тому протагоністом стане наступник королівського престолу з іменем Реджі. Загалом цьому молодому принцу потрібно буде добряче попрацювати, щоб очистити свої володіння від войовничих жаб. Хоча й варто додати, що в геймплейному трейлері серед ворогів можна помітити не лише жаб, а й інших моторошних створінь.

Геймплейний трейлер відеогри Tails of Iron: відео

Розробники відзначили, що бойова система буде виконана в стилістиці серії Dark Souls, а загалом головний герой зможе робити перекати, відбивати удари, а також добивати опонентів. Також вони розповіли, що до кожного ворога потрібно буде шукати індивідуальний підхід, а взагалі в бою можна буде використовувати різноманітну зброю: меч, сокира, спис, а також навіть лук.

З цікавого ще можна відзначити, що в Tails of Iron буде шість природних зон, які Реджі зможе вільно досліджувати. А в цьому протагоністу будуть допомагати його брати, які володіють різноманітними унікальними вміннями. Наприклад, один з них може допомогти у виготовленні нової зброї, а інший – приготує страву, яка збільшить запас здоров'я. Також уже відомо, що оповідачем буде Даг Кокл – актор, який подарував голос англомовній версії Геральта з Рівії.

Наостанок варто ще додати, що реліз відеогри Tails of Iron відбудеться вже 17 вересня. А вийде вона на всі основні платформи: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 та Nintendo Switch.

Відеогра Tails of Iron / Фото з крамниці Steam