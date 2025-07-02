PlayStation 5 Pro отримає значне оновлення у 2026 році – покращать алгоритм масштабування

Наступного року PlayStation 5 Pro чекає велике оновлення, яке значно покращить якість зображення та підвищить частоту кадрів. Йдеться про впровадження нового вдосконаленого алгоритму масштабування графіки, який замінить існуючу технологію PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

В інтерв’ю для Tom's Guide головний архітектор PS5 Марк Церні запевнив, що ігровим розробникам буде легко впровадити нову технологію. Однак це оновлення стосуватиметься лише PS5 Pro і не вплине на базову версію консолі, розповідає 24 Канал.

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Новий алгоритм обіцяє забезпечити більш чітке зображення та плавніший геймплей, що стане значним кроком вперед для користувачів преміальної версії консолі.

Співпраця Sony та AMD

Sony та AMD наразі продовжують працювати над проєктом під кодовою назвою Project Amethyst, який передбачає створення передових алгоритмів машинного навчання та нейронних мереж для покращення графіки в іграх.

Sony вносить свій досвід у розробку консолей та ігор, тоді як AMD пропонує десятиліття експертизи у проектуванні графічних процесорів. Обидві компанії мають право використовувати результати співпраці: AMD уже впровадила їх у технологію FSR 4 для ПК.

За словами Марка Церні, співпраця просувається набагато швидше, ніж очікували сторони. Спочатку планувалося, що Project Amethyst займе роки для значного покращення алгоритму масштабування, але команда завершила основні завдання всього за дев’ять місяців.

Алгоритм, який вони розробили, може бути впроваджений на апаратному забезпеченні поточного покоління. Він уже випущений AMD як частина FSR 4 для ПК. Ми в процесі впровадження його на PlayStation, і він буде випущений наступного року на PS5 Pro,

– додав представник Sony.

Потенційне оновлення для PS5 Pro є чудовою новиною для власників цієї консолі та тих, хто планує її придбати. Покращений алгоритм масштабування, який замінить PSSR, може значно підвищити якість графіки та продуктивність, що зробить ігровий досвід ще більш захоплюючим. Схоже що бажаючих придбати покращену версію PS5 тепер побільшає.