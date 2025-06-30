Оскільки PlayStation 2 не має рідної підтримки Windows 95, ентузіасту довелося шукати обхідні шляхи, розповідає 24 Канал.

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Спочатку він отримав експлойт, який дозволив запускати довільний код на консолі. Це відкрило можливість встановити емулятор ПК на PlayStation 2. Перші експерименти проводилися з DOSBox, але Windows 95 відмовлялася запускатися на такій системі. Тоді MetraByte перейшов до емулятора Bochs.

Цього разу йому вдалося встановити та запустити Windows 95 на PlayStation 2. Процес зайняв багато часу: у 20-хвилинному відео показані спроби, які тривали кілька годин. Зрештою, Windows 95 завантажилася на консолі, що стало значним досягненням.

Встановлення Windows 95 на PlayStation 2 – дивіться відео:

Чому Doom не запустився?

На жаль, на цьому удача ентузіаста закінчилася. Продуктивність операційної системи, що працювала через емулятор на старій консолі, виявилася надзвичайно низькою. MetraByte зміг запустити лише програму Paint, але зіграти в ПК-версію Doom не вдалося через технічні обмеження та повільну роботу системи.

Нагадаємо, що восени 2024 року інший ентузіаст GaryOderNichts запустив гру Doom на смартбудильнику Nintendo Alarmo, модифікувавши пристрій для виконання стороннього коду.