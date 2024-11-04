Alarmo, нещодавно випущений Nintendo розумний будильник, оснащений 2,8-дюймовим дисплеєм, який зробив можливим запуск Doom. Ентузіаст GaryOderNichts, відомий своєю спробою зворотного інжинірингу консолі Nintendo Wii U, знайшов спосіб виконання стороннього коду на цьому пристрої, повідомляє 24 Канал з посиланням на GaryOderNichts.

Читайте на сайті Electronic Arts закриють 7 відеоігор в січні 2025 року – повний перелік

Вперше він продемонстрував свій прогрес, виводячи зображення кота на екран годинника, доводячи, що його метод працює.



Фото кота / Фото GaryOderNichts

На прохання шанувальників GaryOderNichts продемонстрував у короткому відео, що Doom дійсно можна запустити на Alarmo. Кнопки керування пристроєм стали навігацією у грі: головна кнопка вгорі використовувалася для повороту і переміщення персонажа вперед, а бічні кнопки були пристосовані для стрільби.

Doom на Nintendo Alarmo – дивіться відео

GaryOderNichts стиснув .wad-файл гри, щоб подолати обмеження пам'яті Alarmo, а потім використав зовнішню пам'ять для розпакування та запуску гри. Код проєкту знаходиться у відкритому доступі на GitHub для всіх зацікавлених.

Дивіться також Колишній працівник Rockstar впевнений, що GTA 6 "знесе голови" геймерам

Слід зауважити, що Alarmo від Nintendo, далеко не найдивніший пристрій, на якому грали в Doom – попередні модифікації дозволяли запускати гру на будь-чому, починаючи від рогелера Balatro і газонокосарки та закінчуючи стандартними програмами Windows і навіть тестом на вагітність.