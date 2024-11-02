Колишній геймдизайнер Rockstar розповів про свої очікування від майбутньої GTA 6, заінтригувавши фанатів франшизи, повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст GTA VI O'clock.

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GTA 6 "знесе голови" геймерам

Перш ніж залишити Rockstar і заснувати власну студію Just Add Water Development у травні 2022 року, ветеран індустрії Бен Хінчліфф встиг докласти руку до розробки найочікуванішої гри останнього десятиліття.

У розмові на подкасті GTA VI O'clock Хінчліфф торкнувся цієї теми та, наскільки міг, розповів цікаві деталі про те, що чекає на геймерів.

За словами Бена, йому самому дуже цікаво наскільки змінилася гра з моменту як він залишив студію, тому розробник буде радий поглянути на неї "з іншого боку".

Коли ж розробника запитали, чи будуть гравці "здивовані" тим, що Rockstar запропонує їм в новій частині легендарної франшизи, Хінчліфф зазначив, що без сумніву так, а винятковою рисою гри стане її реалістичність.

Це знесе голови людям… Люди багато років говорили про це після GTA 5, і я дуже хочу, щоб люди пограли в це (GTA 6 – ред.) просто тому, що я вважаю, що вони (Rockstar – ред.) знову підняли планку, як і завжди, – зазначив Хінчліфф.

Цей короткий коментар додав ажіотажу GTA 6 та змусив геймерів ще більше очікувати на проєкт.