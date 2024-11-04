Alarmo, недавно выпущенный Nintendo умный будильник, оснащен 2,8-дюймовым дисплеем, который сделал возможным запуск Doom. Энтузиаст GaryOderNichts, известный своей попыткой обратного инжиниринга консоли Nintendo Wii U, нашел способ выполнения стороннего кода на этом устройстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на GaryOderNichts.

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Впервые он продемонстрировал свой прогресс, выводя изображение кота на экран часов, доказывая, что его метод работает.



Фото кота / Фото GaryOderNichts

По просьбе поклонников GaryOderNichts продемонстрировал в коротком видео, что Doom действительно можно запустить на Alarmo. Кнопки управления устройством стали навигацией в игре: главная кнопка вверху использовалась для поворота и перемещения персонажа вперед, а боковые кнопки были приспособлены для стрельбы.

Doom на Nintendo Alarmo – смотрите видео

GaryOderNichts сжал .wad-файл игры, чтобы преодолеть ограничения памяти Alarmo, а затем использовал внешнюю память для распаковки и запуска игры. Код проекта находится в открытом доступе на GitHub для всех заинтересованных.

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Следует заметить, что Alarmo от Nintendo, далеко не самое странное устройство, на котором играли в Doom – предыдущие модификации позволяли запускать игру на чем угодно, начиная от рогеллера Balatro и газонокосилки и заканчивая стандартными программами Windows и даже тестом на беременность.