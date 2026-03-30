PUBG: Blindspot закривають через два місяці після релізу – експеримент провалився

Тактичний шутер PUBG: Blindspot, який мав стати новим напрямком для відомої франшизи, не протримався навіть двох місяців у ранньому доступі Steam. Розробники офіційно оголосили про завершення підтримки гри через слабкі результати.

Інформація про це з'явилася на сторінці гри в Steam.

Чому PUBG: Blindspot закрили так швидко?

У PUBG: Blindspot, який створювали студії Arc Team разом із PUBG Corporation під керівництвом Krafton, не судилося вийти за межі раннього доступу. Проєкт офіційно закривають вже 30 березня – менш ніж через два місяці після запуску.

Гра з'явилася в Steam 5 лютого і за цей час отримала кілька оновлень. Проте реакція гравців була стриманою: рейтинг тримався на рівні "змішаних" відгуків (близько 69%), а максимальний онлайн ледве перевищив 3,2 тисячі користувачів, якщо вірити даним Steam DB. Для амбітного проєкту у всесвіті PUBG: Battlegrounds цього виявилося недостатньо.

У заяві розробники пояснили, що команда розглядала різні сценарії розвитку гри, однак після детального аналізу дійшла висновку – підтримувати проєкт на належному рівні вони не зможуть. Відтак було прийнято рішення повністю завершити його розвиток.

Що це мала бути за гра?

Blindspot позиціювали як сміливий експеримент: це був тактичний PvP-шутер із виглядом зверху, де одна команда намагалася зламати захований у будівлі об'єкт (так званий Крипт), а інша – завадити цьому. Геймплей поєднував елементи таких ігор, як Tom Clancy's Rainbow Six Siege та Counter-Strike 2, але в незвичному форматі.

Розробники обіцяли напружені перестрілки з акцентом на реалізм, знайоме фанатам PUBG озброєння разом із новими зразками, а також систему агентів із унікальними гаджетами. Планували й регулярні оновлення, які мали розвивати гру після релізу.

Втім, навіть експериментальний підхід не допоміг проєкту знайти свою аудиторію. У команді подякували гравцям за підтримку і визнали, що очікування спільноти були значно вищими.