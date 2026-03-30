Информация об этом появилась на странице игры в Steam.

Почему PUBG: Blindspot закрыли так быстро?

В PUBG: Blindspot, который создавали студии Arc Team вместе с PUBG Corporation под руководством Krafton, не суждено было выйти за пределы раннего доступа. Проект официально закрывают уже 30 марта – менее чем через два месяца после запуска.

Игра появилась в Steam 5 февраля и за это время получила несколько обновлений. Тем не менее реакция игроков была сдержанной: рейтинг держался на уровне "смешанных" отзывов (около 69%), а максимальный онлайн едва превысил 3,2 тысячи пользователей, если верить данным Steam DB. Для амбициозного проекта во вселенной PUBG: Battlegrounds этого оказалось недостаточно.

В заявлении разработчики объяснили, что команда рассматривала различные сценарии развития игры, однако после детального анализа пришла к выводу – поддерживать проект на должном уровне они не смогут. Поэтому было принято решение полностью завершить его развитие.

Что это должна была быть за игра?

Blindspot позиционировали как смелый эксперимент: это был тактический PvP-шутер с видом сверху, где одна команда пыталась взломать спрятанный в здании объект (так называемый Крипт), а другая – помешать этому. Геймплей сочетал элементы таких игр, как Tom Clancy's Rainbow Six Siege и Counter-Strike 2, но в необычном формате.

Разработчики обещали напряженные перестрелки с акцентом на реализм, знакомое фанатам PUBG вооружение вместе с новыми образцами, а также систему агентов с уникальными гаджетами. Планировали и регулярные обновления, которые должны были развивать игру после релиза.

Впрочем, даже экспериментальный подход не помог проекту найти свою аудиторию. В команде поблагодарили игроков за поддержку и признали, что ожидания сообщества были значительно выше.