Ранній реліз та повернення популярних персонажів: нові чутки про Call of Duty 2022

Інсайдери стверджують, що реліз Call of Duty 2022 має відбутися раніше. Згідно з їхніми даними, Activision змістила дату виходу після неоднозначного старту Vanguard.

Реліз Call of Duty: Vanguard відбувся ще на початку листопада, щоправда, навряд чи його можна назвати дуже вдалим. Відеогра отримала досить посередні оцінки від критиків та геймерів, а на території Великої Британії вона взагалі показала найгірший старт продажів за останні 14 років існування серії.

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Згідно з даними одразу кількох інсайдерів, такі фінансові показники настільки не сподобалися керівництву Activision, що його представники змістили дату виходу наступної частини, яка вже отримала неофіційну назву Call of Duty: Modern Warfare II. Інсайдери відзначають, що реліз нової відеогри має відбутися не в листопаді, а вже в жовтні. Також вони додають, що анонсувати її планують влітку, як й всі останні частини серії.

Не забули інсайдери згадати й про популярну відеогру Call of Duty: Warzone. Вони відзначають, що одночасно з релізом наступної частини має вийти масштабне оновлення для королівської битви. Щоправда, детальною інформацією вони поки не поділилися.

Дуже цікавими даними про Call of Duty 2022 поділився й інсайдер з нікнеймом Ralph. У своєму твітері він опублікував список акторів озвучки та їхніх персонажів з майбутньої відеогри. Згідно з його інформацією, в грі мають з'явитися такі герої: капітан Прайс, Гоуст, Соуп, Кейт Ласуелл та Газ. Також Ralph згадав, що Уоррен Коул, Трой Бейкер та Еліас Туфексіс будуть озвучувати якихось невідомих персонажів.

Наостанок відзначимо, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично. А особливо у випадку відеогри, яку ще навіть офіційно не анонсували.

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