Релиз Call of Duty: Vanguard состоялся еще в начале ноября, правда, вряд ли его можно назвать удачным. Видеоигра получила довольно посредственные оценки от критиков и геймеров, а на территории Великобритании она вообще показала самый плохой старт продаж за последние 14 лет существования серии.

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Согласно данным сразу нескольких инсайдеров, такие финансовые показатели настолько не понравились руководству Activision, что его представители сместили дату выхода следующей части, которая уже получила неофициальное название Call of Duty: Modern Warfare II. Инсайдеры отмечают, что релиз новой видеоигры должен состояться не в ноябре, а уже в октябре. Также они добавляют, что анонсировать ее планируют летом, как и все последние части серии.

Не забыли инсайдеры упомянуть и о популярной видеоигре Call of Duty: Warzone. Они отмечают, что одновременно с релизом следующей части должно выйти масштабное обновление для королевской битвы. Правда, подробной информацией они пока не поделились.

Очень интересными данными о Call of Duty 2022 поделился и инсайдер с никнеймом Ralph. В своем твиттере он опубликовал список актеров озвучки и их персонажей из будущей видеоигры. Согласно его информации, в игре должны появиться следующие герои: капитан Прайс, Гоуст, Соуп, Кейт Ласуэлл и Газ. Также Ralph вспомнил, что Уоррен Коул, Трой Бейкер и Элиас Туфексис будут озвучивать каких-то неизвестных персонажей.

Напоследок отметим, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически. А особенно в случае видеоигры, которую еще даже официально не анонсировали.

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