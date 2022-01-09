Слияние Call of Duty: Warzone и Vanguard, привнесло в игру совершенно новую карту, и хотя Кальдера почти полностью отличается от Верданска у них все же есть определенные сходства, вроде трамвая, работающего так же, как и поезд со старой карты.

Невероятно Без единого выстрела: игрок в Call of Duty: Warzone эффектно ликвидировал 10 оппонентов

Особенностью верданского поезда была его разрушительная сила, ведь локомотив не останавливался ни перед какими препятствиями. Перенял ли эту черту милый тихоокеанский трамвайчик Кальдеры решили выяснить геймеры и блоггеры из ютуб-канала DefendTheHouse в своей рубрике "Разрушители мифов Warzone".

Результатом их эксперимента стало забавное видео, полное всевозможных испытаний. Сначала геймеры выстроились в ряд и попытались остановить транспорт телами своих персонажей – не стало сюрпризом то, что из этого ничего не вышло. Позже к шеренге присоединился вертолет, однако результат остался прежним.

Финальным аккордом стала колонна разнообразной техники из всех уголков Кальдеры, но и она не смогла ничего противопоставить разрушительной силе общественного транспорта.

Полное видео эксперимента с трамваем



Итак, видео блогера лишь подтвердило, что "адский трамвай" невозможно остановить. На самом деле даже наоборот, если игроки будут слишком сильно пытаться это сделать, то он остановит работу сервера Warzone, как это и произошло в конце видео.