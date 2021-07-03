У Ratchet and Clank: Rift Apart знайшли кумедну пасхалку на "Піратів Карибського моря"

Журналісти з порталу Game Rant знайшли кумедну пасхалку у грі Ratchet and Clank: Rift Apart. Вони поділилися записом, на якому можна побачити піратів та песика з ключами.

Реліз відеогри Ratchet and Clank: Rift Apart пройшов напрочуд вдало, а геймери вже почали ділитися своїми першими знахідками. Загалом у цій відеогрі чимало цікавих пасхалок, але сьогодні йтиметься про одну з найцікавіших.

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Варто розпочати з того, що у відеогрі Ratchet and Clank: Rift Apart геймерам потрібно відвідати піратську базу на планеті Ардоліс. Одразу після прибуття на цю планету можна стати свідком кумедної та знайомої сцени. Місцеві пірати, які знаходяться за ґратами, побачили ключ від їхньої камери у зубах невеликого песика.

Зрозуміло, що вони спробували скористатися такою безвідповідальністю місцевої охорони. Пірати почали пропонувати песику різноманітні предмети (кістка, капелюх, корабель) в обмін на ключ. Щоправда, останній не захотів йти на такий обмін, а злодії так й залишися на своєму законному місці.

Це цілком очевидна пасхалка на відому сцену з фільму "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини", у якій Джек Горобець опинився у схожій ситуації. Знаменитий капітан також потрапив за ґрати, але здаватися він не захотів, бо поблизу розгулював песик з ключами у зубах. Зрозуміло, що й Джек пропонував собаці різноманітні предмети в обмін на ключ, але цей охоронець також проявив свою принциповість.

Насправді сцени майже ідентичні, хоча й варто відзначити, що у Ratchet and Clank: Rift Apart виманюванням ключів займалися не люди, а роботи. Ця відеогра вийшла нещодавно, тому, напевно, це не остання подібна пасхалка, яку геймери знайшли у цьому ігровому всесвіті.

Пасхалка на "Піратів Карибського моря" з відеогри Ratchet and Clank: Rift Apart – відео