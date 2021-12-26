Ratchet & Clank, LEGO та Returnal: експерти склали топ ігор 2021 року з найкращою графікою

Спеціалісти з ютуб-каналу Digital Foundry поділилися своїм топом ігор з найкращою графікою. На їхню думку, цьогоріч можна виділити одразу одинадцять таких проєктів.

Напевно, майже всі геймери знають про спеціалістів з ютуб-каналу Digital Foundry, які займаються аналізом технічної складової відеоігор. Вони розбирають всі сучасні проєкти, а тому й недивно, що ці експерти захотіли скласти й свій топ ігор з найкращою графікою.

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На їхню думку, цьогоріч найкращим в цьому компоненті був ексклюзив PlayStation 5 з назвою Ratchet & Clank: Rift Apart. Вони назвали цей проєкт ідеальною демонстрацією того, який вигляд повинна мати гра на нинішнє покоління консолей. Особливо експерти відзначають високий рівень деталізації, хорошу оптимізацію, візуальні ефекти та реалізацію ефекту трасування променів.

На другій сходинці в їхньому топі опинилася головоломка LEGO Builder's Journey. Спеціалістам сподобалася реалістична графіка та робота розробників зі світлом. А от почесне третє місце забрав ще один ексклюзив для консолі PlayStation 5 – Returnal. Спеціалісти похвалили його авторів за роботу над рівнями та босами, а також відзначили дуже вдалий графічний стиль.

Варто додати, що експерти Digital Foundry виділили окремо лише ці три відеоігри. А от інші вони розмістили у вільному порядку, без прив'язки до конкретної позиції. Отже, до їхнього топу потрапили ще такі ігри:

Kena: Bridge of Spirits

Resident Evil Village

The Ascent

Metroid Dread

Deathloop

Marvel's Guardians of the Galaxy

Metro Exodus Enhanced Edition

Forza Horizon 5

Також представники Digital Foundry окремо виділили дві демонстраційні версії, які вразили їх своїми технічними можливостями: RTX Marbles та The Matrix Awakens. Експерти сподіваються, що в майбутньому будуть виходити ігри саме з такою якістю картинки.

Відеоігри з найкращою графікою за версією Digital Foundry: відео