Razer представила подушку Freyja з тактильним зворотним зв'язком для геймерів

Компанія Razer представила свою останню інновацію для геймерів – Razer Freyja, подушку для ігрових крісел, яка використовує передову технологію тактильного зворотного зв'язку для забезпечення більш захоплюючого ігрового досвіду.

Анонсована на RazerCon 2024, нова подушка містить технологію HD Haptics, що дозволяє гравцям не тільки бачити і чути, але й фізично відчувати дію в іграх, повідомляє TechPowerUp.

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Генеральний директор Razer Мін-Лян Тан (Min-Liang Tan) наголосив на революційному характері продукту, заявивши:

"Ми прагнемо вивести геймплей на новий рівень, і Razer Freyja – це не просто аксесуар, а революція в області занурення".

Подушка забезпечує тактильний зворотний зв'язок, який відображає події в грі, від гуркоту двигуна гоночного автомобіля до ледь помітного напруження стелс-місії, роблячи ігровий досвід більш реалістичним, ніж будь-коли.

Подушка Razer Freyja оснащена технологією Razer Sensa HD Haptics, яка забезпечує точні різноспрямовані вібрації. Ця вдосконалена система дозволяє гравцям відчувати напрямок, відстань та інтенсивність ігрових дій різними частинами тіла завдяки стратегічно розміщеним двигунам.

Razer Freyja / Фото Razer

Хоча подушка призначена насамперед для ігор, її універсальність виходить за рамки цього. Razer Freyja можна легко інтегрувати в будь-яку мультимедійну систему, незалежно від того, чи використовується вона для ігор на ПК, чи для перегляду фільмів і музики. Подушка підтримує технології Razer HyperSpeed Wireless і Bluetooth, що дозволяє підключати її до широкого спектру пристроїв, включаючи ПК і системи Android.

Для ще більш захоплюючого досвіду Razer Freyja можна використовувати в парі з нещодавно анонсованими навушниками Razer Kraken V4 Pro, які також використовують технологію Sensa HD Haptics. При поєднанні загальна кількість тактильних точок дотику збільшується з шести до восьми, створюючи повністю інтегровану тактильну екосистему.

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Ціна Razer Freyja

Razer Freyja доступна вже зараз за ціною 300 доларів, рекомендований діапазон зросту користувача 160-200 см. Її можна підключити до електромережі за допомогою адаптера або за допомогою Bluetooth, таких як Swift Pair і Google Fast Pair.