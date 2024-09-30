Анонсированная на RazerCon 2024, новая подушка содержит технологию HD Haptics, что позволяет игрокам не только видеть и слышать, но и физически ощущать действие в играх, сообщает TechPowerUp.

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Генеральный директор Razer Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan) отметил революционный характер продукта, заявив:

"Мы стремимся вывести геймплей на новый уровень, и Razer Freyja – это не просто аксессуар, а революция в области погружения".

Подушка обеспечивает тактильную обратную связь, которая отображает события в игре, от грохота двигателя гоночного автомобиля до едва заметного напряжения стелс-миссии, делая игровой опыт более реалистичным, чем когда-либо.

Подушка Razer Freyja оснащена технологией Razer Sensa HD Haptics, которая обеспечивает точные разнонаправленные вибрации. Эта усовершенствованная система позволяет игрокам чувствовать направление, расстояние и интенсивность игровых действий различными частями тела благодаря стратегически размещенным двигателям.

Razer Freyja / Фото Razer

Хотя подушка предназначена прежде всего для игр, ее универсальность выходит за рамки этого. Razer Freyja можно легко интегрировать в любую мультимедийную систему, независимо от того, используется ли она для игр на ПК, или для просмотра фильмов и музыки. Подушка поддерживает технологии Razer HyperSpeed Wireless и Bluetooth, что позволяет подключать ее к широкому спектру устройств, включая ПК и системы Android.

Для еще более захватывающего опыта Razer Freyja можно использовать в паре с недавно анонсированными наушниками Razer Kraken V4 Pro, которые также используют технологию Sensa HD Haptics. При сочетании общее количество тактильных точек прикосновения увеличивается с шести до восьми, создавая полностью интегрированную тактильную экосистему.

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Цена Razer Freyja

Razer Freyja доступна уже сейчас по цене 300 долларов, рекомендуемый диапазон роста пользователя 160-200 см. Ее можно подключить к электросети с помощью адаптера или с помощью Bluetooth, таких как Swift Pair и Google Fast Pair.