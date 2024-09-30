Что не так с игрой

Разработчики провели "небольшой игровой тест" для мобильных устройств (Android), который содержал раздел "базовый режим реального времени", как утверждает проект Like Life Sim, который пишет об играх в жанре симулятора жизни и первым заметил эти изображения в интернете. Новые изображения показали персонажей, игровой процесс, интерфейс, некоторые настройки и возможности.

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Первое, на что вы можете обратить внимание, это ужасная графика, которая выглядит рваной, зернистой, размытой и несовершенной. Однако, вероятно, в этом плане волноваться причин нет, ведь это тестовая версия и к тому же мобильная, которая еще пройдет немало изменений и оптимизаций перед своим выпуском. Сейчас же разработчики просто могли отдать предпочтение производительности, а не визуальной четкости.

Судя по этим изображениям, персонажи уже имеют предварительные настройки и могут заполнить свой список дел, чтобы получить вознаграждение. В списке отображаются различные задачи, такие как знакомство с новыми людьми, покупка наряда и прочее.

Что касается косметических опций, то выглядит так, будто наряды можно получить, приобретя за игровую валюту. Одежда имеет свою цену, как видно на первом скриншоте. Предположительно, разработчики EA позволят покупать за игровые деньги лишь ограниченное количество косметической продукции, тогда как гораздо больше будет продаваться за реальные деньги, чтобы монетизировать игру.



Игровой процесс Project Rene / Фото DzXAnt22 на Reddit



Игровой процесс Project Rene / Фото DzXAnt22 на Reddit



Игровой процесс Project Rene / Фото DzXAnt22 на Reddit

Утечка подчеркнула, что не вся игра – этот тест был "сосредоточен исключительно на очень небольшой части всей игры", поэтому там отсутствовали некоторые функции. Такие элементы, как режим строительства и владения собственными квартирами из первого игрового теста, полностью отсутствуют в этой сборке. Нет также возможности создания персонажа, но разработчик якобы обещал добавить ее в будущем. Судя по всему, симы присваивались автоматически каждому игроку или они выбирались из готовых вариантов.

Однако все уточнения в предостережениях не остановили поклонников серии от хейта. Они выразили свое разочарование, как можно увидеть на Reddit:

Один пользователь сравнил проект с The Sims Mobile, утверждая, что это "то же, только с меньшими возможностями". Он добавил: "Вы можете работать в кофейне и покупать новые наряды. Кажется, все будет почти так же, только, возможно, немного по-другому".

Тем временем другой комментатор сказал: "Я знаю, что еще рано, но это будет полный беспорядок. Это выглядит и звучит ужасно и напоминает мне мобильную игру Sims".

"Я люблю The Sims, но что это за гадость?" – прокомментировал третий пользователь.

"Это, без сомнения, самый уродливый арт-стиль, который я когда-либо видел в игре, какого хрена?" – говорит еще один человек.

Интерфейс также выглядит как мультяшная игрушка для детей от трех до семи / Фото DzXAnt22 на Reddit

Автор сообщения на Reddit пишет, что в тестовом запуске игроки могли исследовать "парижский район, полный уникальных развлечений и стильных наград".

В приветственном объявлении от разработчиков говорится: "Добро пожаловать в The Sims Labs: The Hub! Выберите своего персонажа – каждый из них уникальный, с собственной историей. Присоединяйтесь к друзьям и другим игрокам, чтобы вместе исследовать оживленные парижские кварталы. Получайте новые наряды из комиссионного магазина, работая в местном кафе или выполняя квесты. Исполняйте свои желания у фонтана на площади, находите спрятанные коллекционные предметы, знакомьтесь с местными жителями и многое другое. Игры Sims Labs - это прототипы, ориентированные на тестирование небольших фрагментов больших игровых концепций. Функции этого приложения необязательно отражают направление или содержание будущей игры Sims".

После запуска игра сразу же покажет несколько начальных квестов, чтобы вы могли начать. Эти квесты меняются ежедневно.

Основной игровой процесс этой сборки заключается в том, что вы работаете в кафе с другими игроками. Как только вы начнете работать, симуляторы NPC начнут заходить и садиться. Кто-то должен принять их заказ, и над их головами появится пузырек, показывающий, какой предмет они хотят. Затем вы или другой игрок должны пойти и забрать его. Они могут выбрать кофе, эспрессо или круассан. Они не могут выбрать более одного товара одновременно (например, Круассан + Кофе).

Это основной способ зарабатывать деньги в этой подборке, и он может стать очень повторяющимся и скучным через некоторое время. Тем более, что задания не дают вам много симолеонов (деньги).

Другой способ заработать симолеоны – это повысить уровень.

Вы можете заработать XP, загадывая желание у фонтана, разговаривая с другими персонажами, выполняя квесты или работая в кафе.

Во время этого теста можно было получить только 5 уровней, каждый из которых давал симолеоны или новый бейдж.

Вы можете потратить эти тяжело заработанные симолеоны в магазине одежды, но пока что не можете настроить свою одежду, и вынуждены выбирать между 5 предустановленными нарядами.

Учитывая, что это все еще ранние утечки, пока что стоит воспринимать эту информацию с определенной долей скептицизма, ведь до своего выхода все очень сильно изменится.