Нова гра від творців хітової Little Nightmares отримала перший трейлер: чого чекати від проєкту

Відома шведська студія Tarsier Studios, яка подарувала світу дилогію Little Nightmares, нарешті визначилася з датою виходу свого нового проєкту. Атмосферний пригодницький горор REANIMAL отримав свіжий трейлер, який не лише демонструє моторошний світ гри, а й підтверджує список платформ. Уже відомо, коли саме гравці зможуть зануритися у цю похмуру історію про порятунок друзів.

Коли вийде REANIMAL?

Розробники офіційно підтвердили, що реліз REANIMAL заплановано на 13 лютого 2026 року. Раніше ми бачили непідтверджені витоки від користувача соцмережі X з ніком Shinobi602. Він називав цю ж саму дату. Тепер можна бути впевненими, що вона правильна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Дивіться також Resident Evil 9: Requiem ще не вийшла, але для неї вже готують DLC

Як і очікувалося, гра з'явиться на актуальних платформах: PlayStation 5, Xbox Series X/S та PC.

У списку підтримуваних пристроїв також фігурує Nintendo Switch 2, що дає нам першу інформацію про майбутній вихід гри на новій консолі від японської компанії. Switch 2, нагадаємо, надійшла у продаж 5 червня 2025 року

Для тих, хто не хоче чекати три місяці, автори підготували сюрприз. Власники Xbox Series X/S та PlayStation 5 вже зараз можуть завантажити безплатну пробну версію гри. Раніше демоверсія була доступна ексклюзивно для користувачів Steam, проте тепер оцінити похмуру атмосферу проєкту можуть і власники консолей. У демо гравцям пропонують пройти вступні глави, де герої досліджують закинутий млин у пошуках зниклого друга.

Трейлер REANIMAL: дивіться відео

Про що гра REANIMAL?

Сюжет гри розповідає про брата і сестру, які змушені пройти крізь пекло, щоб урятувати своїх товаришів. Розробники обіцяють, що REANIMAL буде значно похмурішою та "бруднішою" за їхні попередні роботи.

Геймплей фокусується на кооперативній взаємодії, проте гру можна буде пройти й самотужки – у такому разі другим персонажем керуватиме штучний інтелект. Героям доведеться подорожувати як суходолом, так і на човні, тікаючи від спотворених монстрів.

У REANIMAL можна буде відірватися від основної розповіді, щоб досліджувати менші області нелінійним чином, пише Eurogamer.



У REANIMAL можна буде плавати на човні / Фото Tarsier Studios/THQ Nordic/Amplifier Studios

Скільки коштуватиме REANIMAL?

Видавцем проєкту виступає THQ Nordic. Стандартне видання гри коштуватиме близько 40 доларів, тоді як розширена версія Digital Deluxe обійдеться у 60 доларів. Вона включатиме сезонний абонемент та ексклюзивні внутрішньоігрові предмети.