Новая игра от создателей хитовой Little Nightmares получила первый трейлер: чего ждать от проекта

Известная шведская студия Tarsier Studios, подарившая миру дилогию Little Nightmares, наконец-то определилась с датой выхода своего нового проекта. Атмосферный приключенческий хоррор REANIMAL получил свежий трейлер, который не только демонстрирует жуткий мир игры, но и подтверждает список платформ. Уже известно, когда именно игроки смогут окунуться в эту мрачную историю о спасении друзей.

Когда выйдет REANIMAL?

Разработчики официально подтвердили, что релиз REANIMAL запланирован на 13 февраля 2026 года. Ранее мы видели неподтвержденные утечки от пользователя соцсети X с ником Shinobi602. Он называл эту же самую дату. Теперь можно быть уверенными, что она правильная, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Как и ожидалось, игра появится на актуальных платформах: PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.

В списке поддерживаемых устройств также фигурирует Nintendo Switch 2, что дает нам первую информацию о предстоящем выходе игры на новой консоли от японской компании. Switch 2, напомним, поступила в продажу 5 июня 2025 года

Для тех, кто не хочет ждать три месяца, авторы подготовили сюрприз. Владельцы Xbox Series X/S и PlayStation 5 уже сейчас могут скачать бесплатную пробную версию игры. Ранее демоверсия была доступна эксклюзивно для пользователей Steam, однако теперь оценить мрачную атмосферу проекта могут и владельцы консолей. В демо игрокам предлагают пройти вступительные главы, где герои исследуют заброшенную мельницу в поисках пропавшего друга.

Трейлер REANIMAL: смотрите видео

О чем игра REANIMAL?

Сюжет игры рассказывает о брате и сестре, которые вынуждены пройти сквозь ад, чтобы спасти своих товарищей. Разработчики обещают, что REANIMAL будет значительно мрачнее и "грязнее" их предыдущих работ.

Геймплей фокусируется на кооперативном взаимодействии, однако игру можно будет пройти и самостоятельно – в таком случае вторым персонажем будет управлять искусственный интеллект. Героям придется путешествовать как по суше, так и на лодке, убегая от обезображенных монстров.

В REANIMAL можно будет оторваться от основного повествования, чтобы исследовать меньшие области нелинейным образом, пишет Eurogamer.



В REANIMAL можно будет плавать на лодке / Фото Tarsier Studios/THQ Nordic/Amplifier Studios

Сколько будет стоить REANIMAL?

Издателем проекта выступает THQ Nordic. Стандартное издание игры будет стоить около 40 долларов, тогда как расширенная версия Digital Deluxe обойдется в 60 долларов. Она будет включать сезонный абонемент и эксклюзивные внутриигровые предметы.