Представитель THQ Nordic в интервью изданию Tech4Gamers поделился планами на потенциальное обновление Gothic 2, информирует 24 Канал. Хотя сейчас барселонская студия Alkimia Interactive полностью сосредоточена на завершении ремейка первой Gothic, издательство уже задумывается о будущем франшизы.

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В компании отметили, что после выхода Gothic Remake команда продолжит поддерживать игру, прислушиваясь к отзывам игроков и исправляя возможные ошибки. Только после этого они начнут думать о следующих шагах для серии.

Впрочем, похоже, что размышления уже начались. Представитель THQ Nordic подтвердил, что они с большим удовольствием взялись бы за ремейк Gothic 2 и уже имеют немало идей. По его мнению, вторая часть является значительно более целостной игрой, чем оригинал, и содержит меньше сюжетных пробелов и элементов, требующих кардинальных изменений или улучшений.

Ремейк первой Gothic должен выйти в начале 2026 года для ПК (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Несмотря на все, долгожданную игру пришлось отложить. Но фанаты не останутся разочарованными – разработчики подготовили для них приятный сюрприз.

Gothic 1 Remake трейлер – смотрите видео: