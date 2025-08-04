Когда выйдет римейк Gothic 1?

Полноценный релиз Gothic 1 Remake теперь запланирован на начало 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Вместе с анонсом новой даты выхода разработчики представили свежий трейлер, в котором показали обновленного мага Ксардаса и кадры с боевой системой, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление разработчиков в Steam.

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Смотрите новый трейлер Gothic 1 Remake: видео

Напомним, уже некоторое время каждый желающий может сыграть в бесплатную демоверсию игры, призванную компенсировать ожидания. Она называется "Пролог Нираса" (Nyras Prologue). До сих пор эта тестовая игра была доступна лишь на ПК, но теперь и владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S могут получить к ней доступ.

Это отдельная предыстория, события которой происходят до начала основного сюжета оригинальной игры. Она познакомит игроков с миром, персонажами и обновленной боевой системой.

Кроме этого, THQ Nordic сделала еще один важный анонс: в 2026 году на консолях PlayStation и Xbox выйдет вся классическая трилогия Gothic. Порты первой, второй и третьей частей получат адаптированные под геймпады схемы управления.

Релиз игры ранее был запланирован до конца 2025 года. Точной даты – день и месяц – не называли ни для старого окна релиза, ни для нового.

Что мы уже знаем о римейке Gothic 1 из предыдущих заявлений?