Поклонники известной серии получили небольшой трейлер Darksiders 4, который вызвал немалый ажиотаж, информирует 24 Канал.

Интересно Оригинальная Kingdom Come: Deliverance наконец может получить самое ожидаемое обновление

Когда вернутся всадники Апокалипсиса?

Ровно через год после подтверждения разработки новой Darksiders, THQ Nordic показала трейлер будущей игры.

Видео официально подтвердило выход проекта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также то, что новая часть станет прямым продолжением оригинала.

В частности, в трейлере есть конечный диалог Darksiders, где главный герой говорит, что в дальнейшем не будет сражаться один, после чего к одинокому Всаднику присоединяются оставшиеся трое: Death, Fury и Strife (Смерть, Ярость и Раздор).

Трейлер игры – смотрите видео

Немного больше информации можно получить со страницы проекта в Steam. Оттуда становится известно, что события продолжатся "там, где остановилась оригинальная игра Darksiders".

Разработчики обещают похожий на предыдущие части игровой процесс, полон головоломок и быстрого кровавого экшена с использованием сверхъестественных способностей.

Самой главной новостью стало то, что геймеры смогут сыграть за всех четырех Всадников Апокалипсиса, каждый из которых будет иметь уникальный набор навыков и стиль боя. Кроме того, Darksider 4 будет иметь онлайн-кооператив.

Ложкой дегтя в бочке меда стало то, что THQ Nordic не назвала ни точной даты выхода, ни хотя бы окна релиза Darksiders 4, так что поклонникам серии следует запастись терпением.