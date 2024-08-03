Четыре всадника Апокалипсиса вернутся на мониторы геймеров, ведь новая игра в серии Darksiders на подходе.
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Что придумают на этот раз – главный вопрос, что интересует фанатов
Darksiders – это серия видеоигр, которая выделяется среди других одной интересной особенностью: каждая следующая игра фактически полностью меняет жанр.
За годы существования франшизы, фанаты видели и приключение в стиле Zelda, и ARPG с акцентом на луте, соулзлайк и даже hack-and-slash в стиле Diablo.
Поэтому поклонники с нетерпением ожидают, что их ожидает на этот раз. К слову разработкой будут заниматься авторы Darksiders 3 – студия Gunfire Games.
Анонс новой Darksiders – смотреть видео
Хотя ролик не сообщает никаких деталей, разработчики добавляют:
Вскоре мы расскажем больше о следующей Darksiders, но пока знайте это... Четыре Всадника снова будут верхом.
Так что, фанатам серии остается только ждать дальнейших обновлений.