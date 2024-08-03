Четыре всадника Апокалипсиса вернутся на мониторы геймеров, ведь новая игра в серии Darksiders на подходе.

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Что придумают на этот раз – главный вопрос, что интересует фанатов

Darksiders – это серия видеоигр, которая выделяется среди других одной интересной особенностью: каждая следующая игра фактически полностью меняет жанр.

За годы существования франшизы, фанаты видели и приключение в стиле Zelda, и ARPG с акцентом на луте, соулзлайк и даже hack-and-slash в стиле Diablo.

Поэтому поклонники с нетерпением ожидают, что их ожидает на этот раз. К слову разработкой будут заниматься авторы Darksiders 3 – студия Gunfire Games.

Анонс новой Darksiders – смотреть видео

Хотя ролик не сообщает никаких деталей, разработчики добавляют:

Вскоре мы расскажем больше о следующей Darksiders, но пока знайте это... Четыре Всадника снова будут верхом.

Так что, фанатам серии остается только ждать дальнейших обновлений.