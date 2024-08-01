Настоящие геймеры знают, что иногда в игре бывают такие напряженные моменты, что весь мир может подождать. Правда, у их вторых половинок на это может быть собственное мнение.
Стоит внимания Игрок The Witcher 3 показал редкую сцену из игры, которую пропустили большинство геймеров
Лучше бы он ответил на звонок
В соцсети X стало вирусным видео, которым поделился аккаунт под ником Figen.
В ролике видно как молодой человек наслаждается игрой за компьютером, очевидно находясь в каком-то киберспортивном клубе, и не видит, что за спиной стоит его недовольная девушка.
Она звонит любимому и наблюдает за его реакцией. К большому сожалению для себя, геймер решает не отвечать и спокойно продолжает игру.
Ситуация повторяется еще раз, а потом женщина теряет терпение и толкает стул чтобы привлечь внимание горе-игрока. Его реакция бесценна.
Забавная ситуация в которую лучше не попадать – смотреть видео
Всего лишь за 3 часа после публикации видео набрало почти 17 миллионов просмотров и более 185 тысяч лайков.
Больше всего в комментариях переживают за ухо парня и отношения пары. Надеемся, что и то и другое в полном порядке.