Настоящие геймеры знают, что иногда в игре бывают такие напряженные моменты, что весь мир может подождать. Правда, у их вторых половинок на это может быть собственное мнение.

Стоит внимания Игрок The Witcher 3 показал редкую сцену из игры, которую пропустили большинство геймеров

Лучше бы он ответил на звонок

В соцсети X стало вирусным видео, которым поделился аккаунт под ником Figen.

В ролике видно как молодой человек наслаждается игрой за компьютером, очевидно находясь в каком-то киберспортивном клубе, и не видит, что за спиной стоит его недовольная девушка.

Она звонит любимому и наблюдает за его реакцией. К большому сожалению для себя, геймер решает не отвечать и спокойно продолжает игру.

Ситуация повторяется еще раз, а потом женщина теряет терпение и толкает стул чтобы привлечь внимание горе-игрока. Его реакция бесценна.

Забавная ситуация в которую лучше не попадать – смотреть видео

Всего лишь за 3 часа после публикации видео набрало почти 17 миллионов просмотров и более 185 тысяч лайков.

Больше всего в комментариях переживают за ухо парня и отношения пары. Надеемся, что и то и другое в полном порядке.