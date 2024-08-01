Справжні геймери знають, що іноді в грі бувають такі напружені моменти, що увесь світ може зачекати. Щоправда, в їхніх других половинок на це може бути власна думка.

Варте уваги Гравець The Witcher 3 показав рідкісну сцену з гри, яку пропустили більшість геймерів

Краще б він відповів на дзвінок

У соцмережі X стало вірусним відео, яким поділився акаунт під ніком Figen.

У ролику видно як молодик насолоджується грою за комп'ютером, вочевидь перебуваючи в якомусь кіберспортивному клубі, та не бачить, що за спиною стоїть його невдоволена дівчина.

Вона телефонує коханому і спостерігає за його реакцією. На превеликий жаль для себе, геймер вирішує не відповідати та спокійно продовжує гру.

Ситуація повторюється ще раз, а потім молодиця втрачає терпіння та штовхає стілець аби привернути увагу горе-гравця. Його реакція безцінна.

Кумедна ситуація в яку краще не потрапляти – дивитися відео

Всього лише за 3 години після публікації відео набрало майже 17 мільйонів переглядів та понад 185 тисяч вподобань.

Найбільше у коментарях переживають за вухо хлопця та стосунки пари. Сподіваємося, що й те й інше в цілковитому порядку.