Допитливий геймер поділився у мережі знахідкою, яка здивувала чимало фанатів The Witcher 3.

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Більшість гравців точно пропустили цей ролик

Шлях Ґеральта у третій частині відомої серії приводить гравців до Новіграду, де прямо перед містом Білий Вовк може побачити мисливців на відьом, заклопотаних екзекуцією чоловіка на вогнищі.

Користувач Reddit під ніком Jnarvaeztheabnormal зацікавився тим чи можна врятувати в'язня, а потому поділився на платформі результатом свого експерименту.

Діставши сталевий меч та поєднавши його з використанням відьмацьких чарів, геймер швидко впорався з мисливцями та стражниками, звільнивши загадкового бранця.

Рідкісна сцена – дивитися відео

Після бійки розпочався ролик у якому Ґеральт ідентифікував врятованого чоловіка як Моріца Діфентеля, друга рудоволосої чарівниці Трісс Мерігольд.

У коментарях чимало фанатів The Witcher 3 виразили подив наявності такої сцени, адже навіть не замислювалися над можливістю втрутитися в процес страти.