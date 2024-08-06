Первый геймплей

Когда игру показали публике впервые, это был скорее эксперимент, чтобы выяснить, как будущий проект будет воспринят аудиторией и хочет ли она вообще его видеть. Зрители тогда заявили, что они не против, но тот вариант, что им показали, был слишком светлый и совсем не в стиле франшизы Gothic. Разработчики сразу заявили, что ничто из увиденного не войдет в полную игру.

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Новые игровые кадры позволяют заглянуть в мир игры, демонстрируя многообещающие улучшения визуальных эффектов и анимации по сравнению с тем, что мы видели раньше. Создавая ремейк, разработчики утверждают, что сосредоточились на четырех основных столпах готики: моделировании живого мира, исследовании, истории и боя.

Смотрите первую демонстрацию Gothic 1 Remake: видео

Симуляция мира, утверждают разработчики, будет такого масштаба, который "вряд ли когда-либо видели в играх", в том числе и благодаря многочисленным существам, которые населяют территорию мира.

Вы полностью свободны решать, куда и когда идти в ту или иную зону, хоть и на свой страх и риск.

Во время своих исследований вы встретите сложных персонажей, которые будут отправлять вас на сложные квесты, которые можно выполнить разными способами, побуждая мир ответить вам тем же.

Обещают захватывающие боевые действия, для которых нужно будет продумывать тактику. Игроки смогут выбирать между разнообразным оружием ближнего и дальнего боя, а также изучать магию. Тренировка оружия будет иметь решающее значение для максимизации его эффективности.

Кроме этих довольно общих обещаний, Alkimia также сообщила, что в ремейке Gothic появятся новые квесты, а также расширятся некоторые из существующих. Крафтинг станет сложнее, а развитие персонажа - более полезным.

Пользовательский интерфейс (UI) был сведен к минимуму для максимального погружения в игровой процесс.

В конце ролика диктор упоминает, что игра "вскоре" разожжет огонь ностальгии фанатов. Это может быть намеком на окно релиза, хотя пока что никакой информации не было предоставлено, последний отчет материнской компании предполагает, что запуск состоится до марта 2025 года.