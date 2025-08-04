Коли вийде ремейк Gothic 1?
Повноцінний реліз Gothic 1 Remake тепер заплановано на початок 2026 року для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Разом із анонсом нової дати виходу розробники представили свіжий трейлер, у якому показали оновленого мага Ксардаса та кадри з бойовою системою, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення розробників у Steam.
Дивіться також THQ Nordic представили продовження культової серії Darksiders – перший трейлер
Дивіться новий трейлер Gothic 1 Remake: відео
Нагадаємо, вже деякий час кожен охочий може зіграти в безкоштовну демоверсію гри, покликану компенсувати очікування. Вона називається "Пролог Ніраса" (Nyras Prologue). Досі ця тестова гра була доступна лише на ПК, але тепер і власники консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S можуть отримати до неї доступ.
Це окрема передісторія, події якої відбуваються до початку основного сюжету оригінальної гри. Вона познайомить гравців зі світом, персонажами та оновленою бойовою системою.
Окрім цього, THQ Nordic зробила ще один важливий анонс: у 2026 році на консолях PlayStation та Xbox вийде вся класична трилогія Gothic. Порти першої, другої та третьої частин отримають адаптовані під геймпади схеми управління.
Реліз гри раніше був запланований до кінця 2025 року. Точної дати – день та місяць – не називали ні для старого вікна релізу, ні для нового.
Що ми вже знаємо про ремейк Gothic 1 з попередніх заяв?
- Ремейк Gothic 1 є одним з найочікуваніших проєктів на платформі Steam, де його додали до списку бажаного понад 1 мільйон користувачів.
- Розробкою займається іспанська студія Alkimia Interactive, створена видавцем THQ Nordic спеціально для цього проєкту. До команди розробників також приєдналися деякі колишні співробітники студії Piranha Bytes, авторів оригінальної гри.
- Сам ремейк обіцяє бути вірним оригіналу 2001 року, але з модернізованим боєм та новим контентом, зокрема раніше недоступною покинутою шахтою.
- Гра створюється на Unreal Engine 5.
- Бойова система була значно перероблена. Вона стала складнішою та вибагливішою, вимагаючи від гравця тактичного підходу та планування. Ефективність зброї залежатиме від тренувань. Систему покращували на основі відгуків спільноти після випуску перших тизерів.
- Одним із ключових аспектів є створення імерсивного світу, де NPC мають власний розпорядок дня, а оточення динамічно реагує на дії гравця.
- Основна сюжетна лінія залишиться вірною оригіналу, але розробники планують виправити логічні невідповідності та сюжетні діри, які були в першій частині. Також будуть розширені вже існуючі історії.
- Системи крафту та прокачування. Системи ковальства, приготування їжі та алхімії будуть розширені. Гравці зможуть модифікувати свою броню, що матиме незначний візуальний ефект. Також броня NPC матиме варіації, на відміну від оригіналу, де всі обладунки виглядали однаково.
- Для створення реалістичних анімацій використовується система штучного інтелекту "motion magic" на основі записів motion capture. Обличчя для приблизно 600 NPC були згенеровані за допомогою технології глибокого навчання, щоб уникнути повторень.
- Підтверджено, що гра підтримуватиме модифікації за допомогою мови сценаріїв AngelScript.