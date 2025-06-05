На этот раз Nintendo решила серьезно противостоять спекулянтам, которые традиционно скупают консоли для перепродажи по завышенной цене, информирует 24 Канал со ссылкой на PCMag.

Смотрите также Nintendo показала новый геймплей Cyberpunk 2077 для Switch 2

Часть консолей в США было выставлено на продажу в крупных сетях электроники без предварительного заказа. Это вызвало настоящий ажиотаж – фанаты начали занимать места в очередях еще за несколько часов до открытия магазинов. Некоторые даже брали выходной на работе, чтобы успеть приобрести новинку.

Настоящие энтузиасты приносили с собой раскладные стулья, теплые вещи и ноутбуки для дистанционной работы. Тем, кто жил рядом с магазинами, повезло больше – они могли периодически возвращаться в очередь или занять место на следующий день.

Квоты на онлайн-заказы в США были распределены еще несколько недель назад, поэтому единственным вариантом оставалось личное присутствие в магазинах. В некоторых городах Nintendo даже организовала мероприятия для поклонников, где они могли протестировать Switch 2 до начала продаж – и эти события тоже собирали немалые очереди, иногда до 80 человек, среди которых были даже посетители из Мексики.

Интересно, что в Японии процесс запуска имел свои особенности. Чтобы получить возможность приобрести Switch 2, сначала нужно было выиграть в специальной лотерее, и шанс успеха в среднем составлял лишь один из двадцати.

К тому же Nintendo установила дополнительные барьеры – купить консоль могли только те пользователи, которые имели учетную запись в Nintendo в течение не менее года и сыграли не менее 50 часов на оригинальном Switch. Местные магазины также ограничили участие случайных покупателей в стартовой продаже.

Кроме этого, компания договорилась с популярными онлайн-площадками о временном запрете на размещение объявлений с перепродажей Switch 2. Помогут ли эти меры избежать спекуляций и стабилизировать рынок – станет понятно в ближайшие недели.

Кстати, некоторые из украинских пользователей уже получили Switch 2. Из неприятного стоит отметить, что прошивка консоли получила официальную поддержку русского языка в то время, как украинский отсутствует. Следует заметить, что ни в Украине, ни в России продукция Nintendo не продается официально.

Накануне CEO Nvidia Дженсен Хуанг рассказал, что Switch 2 получит специальные ИИ процессоры, которые улучшают игровой опыт в режиме реального времени. Кроме того, Switch 2 будет иметь современную графику с трассировкой лучей, поддержкой HDR и обратную совместимость с предыдущими играми.