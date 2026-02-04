Blizzard перезапускає Overwatch: подробиці змін та деталі нової глави

Blizzard Entertainment готується до фундаментальних змін у своєму флагманському шутері. Компанія офіційно оголосила про реструктуризацію проєкту, яка включає відмову від цифри "2" у назві та перегляд ключових ігрових механік. Це рішення фактично скасовує курс, узятий під час запуску сиквелу, і має на меті повернути довіру давніх фанатів серії через повернення до перевірених часом рішень.

Під час онлайн-заходу Overwatch Spotlight, що пройшов 4 лютого 2026 року, розробники з Blizzard Entertainment повідомили про підготовку масштабного оновлення.

Яким буде майбутнє командного шутера після перезапуску?

Команда розробників Team 4 зважилася на безпрецедентний крок в історії франшизи. Після тривалого періоду критики та аналізу стану гри, керівництво Blizzard дійшло висновку, що концепція сиквелу не виправдала очікувань.

Головна новина – це ребрендинг: проєкт більше не називатиметься Overwatch 2. Гра повертає собі лаконічну назву Overwatch, що символізує об'єднання всіх епох шутера в єдиний цілісний продукт.

Разом зі зміною вивіски відбувається і геймплейна реставрація. Експеримент із форматом 5 на 5, який був фундаментом другої частини, визнано не єдиним вірним шляхом розвитку.

Розробники анонсували повноцінне повернення формату 6 на 6 як основного режиму. Це означає, що роль другого танка знову стає актуальною, що кардинально змінить мету та темп матчів. Балансування героїв, яке останні роки "заточувалося" під одного танка, буде повністю переглянуто.

Окрім механічних змін, Blizzard обіцяє переробити систему монетизації та бойової перепустки, зробивши їх більш лояльними до гравця. Це визнання того, що агресивна модель free-to-play, запроваджена із запуском OW2, відштовхнула значну частину аудиторії.

"Перезавантаження" відбудеться не миттєво – це буде поетапний процес, який розпочнеться з найближчими оновленнями та завершиться масштабним патчем, що остаточно зітре кордони між першою та другою частинами.