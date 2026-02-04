Blizzard перезапускает Overwatch: подробности изменений и детали новой главы

Blizzard Entertainment готовится к фундаментальным изменениям в своем флагманском шутере. Компания официально объявила о реструктуризации проекта, которая включает отказ от цифры "2" в названии и пересмотр ключевых игровых механик. Это решение фактически отменяет курс, взятый при запуске сиквела, и имеет целью вернуть доверие давних фанатов серии через возвращение к проверенным временем решениям.

Во время онлайн-мероприятия Overwatch Spotlight, прошедшего 4 февраля 2026 года, разработчики из Blizzard Entertainment сообщили о подготовке масштабного обновления.

Каким будет будущее командного шутера после перезапуска?

Команда разработчиков Team 4 решилась на беспрецедентный шаг в истории франшизы. После длительного периода критики и анализа состояния игры, руководство Blizzard пришло к выводу, что концепция сиквела не оправдала ожиданий.

Главная новость – это ребрендинг: проект больше не будет называться Overwatch 2. Игра возвращает себе лаконичное название Overwatch, что символизирует объединение всех эпох шутера в единый целостный продукт.

Вместе со сменой вывески происходит и геймплейная реставрация. Эксперимент с форматом 5 на 5, который был фундаментом второй части, признан не единственным верным путем развития.

Разработчики анонсировали полноценное возвращение формата 6 на 6 как основного режима. Это означает, что роль второго танка снова становится актуальной, что кардинально изменит цель и темп матчей. Балансировка героев, которая последние годы "затачивалась" под одного танка, будет полностью пересмотрена.

Кроме механических изменений, Blizzard обещает переделать систему монетизации и боевого пропуска, сделав их более лояльными к игроку. Это признание того, что агрессивная модель free-to-play, введенная с запуском OW2, оттолкнула значительную часть аудитории.

"Перезагрузка" произойдет не мгновенно – это будет поэтапный процесс, который начнется с ближайшими обновлениями и завершится масштабным патчем, что окончательно сотрет границы между первой и второй частями.