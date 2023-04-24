Гравець Red Dead Online виграв дуель у найбільш дивний спосіб: кумедне відео

Гравцеві Red Dead Online вдалося виграти дуель 1 на 1 проти іншого гравця, мабуть, у найдивніший спосіб, який тільки можна уявити. Відео переможно двобою він вирішив поділитися в соцмережах.

Геймери можуть випробувати себе проти інших ковбоїв у Red Dead Online. Та здається, деякі гравці краще відчувають своє оточення, ніж інші.

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Курйозна перемога в дуелі

Природа Red Dead Online означає, що не кожен гравець у грі завжди буде доброзичливим, тому часто доводиться вибиратися зі скрутного становища, щоб вижити на Дикому Заході.

Хоча деякі гравці Red Dead Online мають зворушливі взаємодії в грі, це, звичайно, не завжди так. Гравці можуть насолоджуватися більш спокійним досвідом, увімкнувши пасивний режим, але це майже втрачає сенс гри онлайн.

Ще один варіант врегулювати суперечку з іншим гравцем – дуель. Саме так і трапилося в нашому випадку. Геймер зійшовся в дуелі з іншим гравцем просто на вершині гори. Гравці саме обмінювалися пострілами, а суперник постійно ухилявся від стріл.

Як помітно на відео, під час одного зі стрибків суперник очевидно перестарався. Стрибнувши, він просто полетів головою вниз з гори, так і загинувши, а заразом і програвши дуель.