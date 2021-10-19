Red Dead Redemption 2 чи Far Cry 6: блогер захотів дізнатися, яка з цих ігор реалістичніше

Автор ютуб-каналу ElAnalistaDeBits вирішив порівняти гру Far Cry 6 з Red Dead Redemption 2. Йому захотілося дізнатися, яка з цих сучасних відеоігор реалістичніше.

Відеогру Red Dead Redemption 2 дуже часто називають однією з найреалістичніших, хоча її реліз й відбувся ще у жовтні 2018 року. А тому й недивно, що геймери часто порівнюють різноманітні сучасні відеоігри саме з цим відомим проєктом компанії Rockstar Games.

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Подібне вирішив зробити й автор ютуб-каналу ElAnalistaDeBits, а його своєрідною жертвою стала гра Far Cry 6, яка вийшла лише кілька тижнів тому. Блогер захотів дізнатися, яка з цих відеоігор реалістичніше. Для цього він вирішив подивитися, як розробники реалізували у своїх іграх наступні компоненти: воду, рослинність, коней, світло, фізику, моделі, текстури та інші деталі.

Варто відзначити, що блогер так й не вказав свого переможця, щоправда, за нього це зробили користувачі мережі. Більшість впевнена, що Red Dead Redemption 2 ні в чому не поступається новому проєкту Ubisoft. На думку геймерів, у деяких компонентах вона навіть не залишає жодних шансів своєму опоненту. Особливо вони відзначають фізику у цій відеогрі, а також увагу її розробників до різноманітних деталей. Наприклад, у цій грі можна кулею "вимкнути" ліхтар, а на мокрій землі можна помітити сліди протагоніста. Також геймери відзначають, що штучний інтелект у Red Dead Redemption 2 краще реагує на дії геймерів.

Щоправда, навряд чи можна написати, що гра Rockstar Games краще у всіх цих компонентах. На думку геймерів, Far Cry 6 можна похвалити за реалістичну воду, ефект вогню, а також за якісні текстури та моделі. Але загалом своєрідним переможцем цієї дуелі можна сміливо називати відеогру Red Dead Redemption 2.

Порівняння гри Far Cry 6 з Red Dead Redemption 2: відео