Рік тому студія Warner Bros. Montreal, під час презентації DC FanDome, анонсувала нову відеогру у всесвіті Бетмена, щоправда, не зовсім стандартну. Називається вона Gotham Knights, а присвячена ця гра не головному захиснику Ґотема, а його "родині".

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Річ у тім, що Бетмен та комісар Гордон померли у всесвіті цієї відеогри, а тому на захист міста встали нові супергерої. Розробники відзначили, що геймери можуть зіграти за одного з наступних персонажів: Робін, Бетдівчина, Найтвінг та Червоний Ковпак. У всіх цих героїв будуть свої унікальні прийоми та вміння, а також їх можна буде кастомізувати. Але найцікавіше, що всю відеогру можна буде пройти не лише наодинці, а й в кооперативі на двох. Також важливо відзначити, що сюжетно гра Gotham Knights не пов'язана з серією Batman: Arkham, яку створили розробники з Rocksteady Studios.

Цього ж разу, під час презентації DC FanDome 2021, представники Warner Bros. Montreal вирішили детальніше розповісти про кримінальну організацію "Суд Сов", з якою головним героям потрібно буде стикнутися. А якщо точніше, то інформацією про неї поділився відомий лиходій Пінгвін. Він відзначив, що це не міська легенда, а реально існуюча організація, яка вже тривалий час таємно керує цим містом. На його думку, вся влада завжди знаходилася в руках її членів, а Бетмен та Гордон взагалі ніколи не контролювали Ґотем. Також Пінгвін додав, що протистояти організації "Суд Сов" дуже непросто.

Варто відзначити, що в новому трейлері немає геймплейних кадрів, а також розробники знову не назвали точну дату виходу відеогри Gotham Knights. Відомо лише, що вона має вийти у 2022 році на PC, PlayStation та Xbox.

Сюжетний трейлер відеогри Gotham Knights: відео