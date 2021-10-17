"Гра престолів" – відомий епічний фентезійний серіал від HBO, натхненний творами Джорджа Р. Р. Мартіна з циклу "Пісня льоду й полум'я". Мільйони фанатів з усього світу, затамувавши подих, стежили за перебігом сюжету екранізації та навіть після її закінчення проявляють креатив, створюючи фанатські роботи на тематику проєкту.

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Іноді геймери у якості розваги створюють так звані "демейки" у яких власноруч "відкочують" популярні відеоігри на певний час, щоб поглянути як вони б виглядали якби вийшли, скажімо не на PS5, а на PS1. Один із користувачів Reddit під ніком alundbjork вирішив зробити щось подібне, але не з грою, а з відомим серіалом від HBO.

Для відтворення він обрав епізод в якому Дейнеріс Таргаріен верхи на драконі штурмувала Королівську Гавань, випалюючи все на своєму шляху та зобразив це з перспективи гравця, що намагається поцілити у дракона з гігантської аркбалісти.



Фанати серіалу та інші користувачі гідно оцінили креатив геймера, а особливо своєрідну "пасхалку" у вигляді голови Неда Старка, що крутиться замість іконки завантаження рівня.

Коментатори стверджують, що alundbjork досить точно вловив настрій ігор з PlayStation 1 і тим самим повернув їх на кілька хвилин у дитинство. Особливої похвали заслужив екзистенційний діалог одного із NPC, який, фактично руйнуючи 4–ту стіну, вдався в питання чи все це взагалі реально та мужньо прийняв смерть від "гігантської ящірки".