"Игра престолов" – известный эпический фэнтезийный сериал от HBO, вдохновленный произведениями Джорджа Р. Р. Мартина из цикла "Песнь льда и пламени". Миллионы фанатов по всему миру, затаив дыхание, следили за ходом сюжета экранизации и даже после ее окончания проявляют креатив, создавая фанатские работы на тематику проекта.

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Иногда геймеры в качестве развлечения создают так называемые "демейки" в которых собственноручно "откатывают" популярные видеоигры во времени, чтобы посмотреть как бы они выглядели, если бы вышли, скажем не на PS5, а на PS1. Один из пользователей Reddit под ником alundbjork решил сделать что-то подобное, но не с игрой, а с известным сериалом от HBO.

Для воссоздания он выбрал эпизод в котором Дейнерис Таргариен верхом на драконе штурмовала Королевскую Гавань, выжигая все на своем пути и изобразил это из перспективы игрока, пытающегося попасть в дракона с гигантской аркбалисты.



Фанаты сериала и другие пользователи по достоинству оценили креатив геймера, особенно своеобразную "пасхалку" в виде головы Нэда Старка, крутящуюся вместо иконки загрузки уровня.

Комментаторы утверждают, что alundbjork достаточно точно уловил настроение игр с PlayStation 1 и тем самым вернул их на несколько минут в детство. Особой похвалы заслужил экзистенциальный диалог одного из NPC, который, фактически разрушая 4–ую стену, задавался вопросом реально ли все то, что его окружает и мужественно принял смерть от "гигантской ящерицы".