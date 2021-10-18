Год назад студия Warner Bros. Montreal, во время презентации DC FanDome, анонсировала новую видеоигру во вселенной Бэтмена, правда, не совсем стандартную. Называется она Gotham Knights, а посвящена эта игра не главному защитнику Готэма, а его "семье".

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Дело в том, что Бэтмен и комиссар Гордон умерли во вселенной этой видеоигры, а потому на защиту города встали новые супергерои. Разработчики отметили, что геймеры могут сыграть за одного из следующих персонажей: Робин, Бэтгерл, Найтвинг и Красный Колпак. У всех этих героев будут свои уникальные приемы и умения, а также их можно будет кастомизировать. Но самое интересное, что всю видеоигру можно пройти не только в одиночку, но и в кооперативе на двоих. Также важно отметить, что сюжетно игра Gotham Knights не связана с серией Batman: Arkham, которую создали разработчики из Rocksteady Studios.

На этот раз, во время презентации DC FanDome 2021, представители Warner Bros. Montreal решили подробнее рассказать о криминальной организации "Суд Сов", с которой главным героям нужно будет столкнуться. А если точнее, то информацией о ней поделился известный злодей Пингвин. Он отметил, что это не городская легенда, а реально существующая организация, которая уже длительное время тайно руководит этим городом. По его мнению, вся власть всегда находилась в руках ее членов, а Бэтмен и Гордон вообще никогда не контролировали Готэм. Также Пингвин добавил, что противостоять организации "Суд Сов" очень непросто.

Стоит отметить, что в новом трейлере нету геймплейных кадров, а также разработчики опять не назвали точную дату релиза видеоигры Gotham Knights. Известно лишь, что она должна выйти в 2022 году на PC, PlayStation и Xbox.

Сюжетный трейлер видеоигры Gotham Knights: видео