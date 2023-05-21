Геймер знайшов курйозний спосіб обманути смерть у Red Dead Redemption 2

Гравець Red Dead Redemption 2 відкрив крутий трюк, який дозволяє обдурити смерть у деяких надзвичайно складних ігрових ситуаціях. Цей спосіб наче натякає, що, здається, розробники не все продумали до кінця.

Red Dead Redemption 2 залишається однією з найуніверсальніших ігор з відкритим світом, коли-небудь створених, що дає гравцям майже повну свободу робити все, що вони захочуть.

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Як обманути смерть у Red Dead

Геймер продемонстрував дивовижний трюк, який він описав як "карта "Безкоштовно звільнитися з в'язниці". У ролику гравець почав сковзати з гори разом зі своїм конем у Red Dead Redemption 2.

Без сумніву, майбутнє обох має доволі похмурий вигляд, адже гора небезпечно похила. Замість того, щоб дозволити собі розбитися, гравець натомість переходить у меню та розбиває табір. Це миттєво телепортує їх до цього табору, рятуючи життя обох.

Враховуючи, як працюють табори в Red Dead Redemption 2, він не активується в кожному сценарії, але, звичайно, варто спробувати, якщо ваші перспективи мають не надто яскравий вигляд.