Фанат Red Dead Redemption 2 показав рідкісний діалог за участі п'яного головного героя

Уважний шанувальник Red Dead Redemption 2 помітив кумедну зміну в діалогах гри, якщо проходити одну з місій, граючи за нетверезого Артура Моргана. Цікаве відео – у матеріалі.

Red Dead Redemption 2 не стала б такою культовою відеогрою, якби не мала б чим дивувати геймерів навіть під час їх 7 за рахунком проходження.

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Минуло вже майже 5 років з моменту першого релізу Red Dead Redemption 2, але це не заважає гравцям і далі вигадувати різноманітні сценарії розвитку подій гри в пошуках нових відкриттів.

Цікаву деталь знайшов користувач Reddit під ніком saiyangod223, який опублікував кадри свого ігрового процесу.

Під час останньої місії Мері Лінтон, коли вона та Артур повинні стежити за батьком Мері вулицями Сен-Дені, геймер неабияк напоїв свого головного героя і тому було важко залишатися тихим під час місії спостереження, за що він отримав порцію критики від жіночки.

У відповідь Артур грубить їй, але миттєво перепрошує та виправдовується "алкогольною інтоксикацією".

Кумедна сцена в RDR 2: відео

Відкриття геймера зацікавило багатьох шанувальників проєкту. Один коментатор навіть заявив, що залюбки зіграв би так, щоб Артур був п'яний у кожній місії аби перевірити чи зміниться діалог ще десь.

Це, безумовно, цікава ідея, і, враховуючи чудовий рівень деталізації в Red Dead Redemption 2, навіть не було б великим сюрпризом, якби це зумовило значні відмінності.