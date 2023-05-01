Це демонструє неймовірну деталізацію гри. Адже скільки б разів ви її не проходили, не можна бути впевненим, що ви вже побачили все, що пропонує Red Dead Redemption 2.

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Трагічне відкриття в Red Dead Redemption 2

Історія Red Dead Redemption 2 вже вважається однією з найсумніших у всьому ігровому світі. Оскільки це приквел, більшість гравців мають перевагу знати, чим закінчується історія кожного персонажа. Це може надати додаткового значення навіть найменшій цитаті.

Драматична іронія всього цього є потужною технікою оповідання. Саме її Rockstar блискуче використовує, щоб витягнути з історії кожну найдрібнішу емоцію. Свідченням цього є той факт, що знайти щось нове можна навіть під час кожного наступного проходження.

Так, геймер опублікував цікаве зображення з фіналу гри, коли Ебігейл каже Джону взятися за роботу над вихованням їхнього хлопчика. Схоже, вони стоять на місці своїх могил в оригінальній Red Dead Redemption.

Це не велика деталь, але така, який справляє величезне враження. Що цікаво, на цьому ж самому місці Ебігейл і Джон також одружуються в Red Dead Redemption 2. Тому Rockstar очевидно навмисно повертається саме в це місце в такі моменти.

Багато геймерів у коментарях зізнаються, що вони не знали таких деталей гри. Тож це відкриття допомогло їм глибше зрозуміти загальну історію.