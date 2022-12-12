Компанія-видавець Rockstar відома своїм чорним гумором. Та тепер сумно відомий квест "Квіти для жінки" в Red Dead Redemption виглядає ще страшнішим, ніж здавалося.

Читайте також PIN-UP Foundation забезпечив мешканців Запорізької області гуманітарною допомогою

Моторошне відкриття в Red Dead

Багато шанувальників Red Dead Redemption знайомі з побічною місією "Квіти для леді" через доволі неприємний сюрприз, який чекає наприкінці Джона Марстона. Та нещодавно один гравець виявив, що в її похмурому фіналі є щось більше, ніж можна було б припустити.

У цій побічній місії Марстон зустрічає старого чоловіка на ім’я Біллі Вест, який збирає квіти для своєї дружини на честь їхнього п'ятдесятиріччя. Після збору дикої лихоманки, червоної шавлії та пустельної шавлії для Біллі гравців запрошують приєднатися до нього та його дружини Аннабель у їхній каюті, наполягаючи на тому, щоб Джон спробував чаю своєї дружини.

Більшість гравців вражені, коли дізнаються, що Аннабель Вест була мертвою ще за багато років до подій Red Dead Redemption, а її чоловік, який овдовів, перебуває в омані, що вона все ще жива, або, можливо, відмовляється прийняти факт її смерті.

У сцені, в якій Джон Марстон незграбно намагається покинути чаювання, коли труп Аннабель стоїть нерухомо в кріслі-гойдалці, гравці починають розуміти, наскільки похмурим може бути гумор у Red Dead Redemption, який був основним елементом Rockstar Games.

Хоча Джону Марстону вдалося втекти від трупа жінки, гравці можуть знову увійти в каюту відразу після завершення квесту. І якщо вони доволі необережні, можуть призвести до того, що Аннабель втратить голову в прямому сенсі.

Донині це залишається однією з найдивніших побічних місій, які коли-небудь робили Rockstar Games, і частково тому, що забезпечило йому таку репутацію в спільноті, це те, що його досить важко пропустити.